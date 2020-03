Spunta anche l’area di Signa per il nuovo stadio della Fiorentina. Il sindaco Fossi: “Abbiamo a disposizione una porzione di territorio che potrebbe essere funzionale”

Arriva anche la candidatura del Comune di Signa nel mettere a disposizione della Fiorentina dei terreni per costruire il nuovo stadio viola. A dichiararlo è lo stesso sindaco di Signa Giampiero Fossi che a Bisenziosette propone anche un’area individuata: “Quando si parla di nuovo stadio della Fiorentina la premessa da fare è che Signa sta con Firenze e quindi qualsiasi soluzione non può essere studiata che nell’ottica della Grande Firenze e in una prospettiva del genere Signa non ha certo problemi a mettere a disposizione porzioni del proprio territorio per realizzare funzioni di area. Quando parlo di territorio da destinare alla realizzazione di funzioni di area metropolitana come potrebbe essere il nuovo stadio non penso alla Nobel (area del comune di Signa che doveva essere destinata alla costruzione di studi cinematografici, ndr) ma a quella porzione di territorio che è l’estremo lembo signese a ridosso della stazione ferroviaria di San Donnino. Siamo in un momento particolarmente significativo e propizio per fare riflessioni di questo genere visto che abbiamo appena dato gli incarichi per la realizzazione del nuovo Piano operativo e del nuovo Piano strutturale del comune di Signa e quindi ci stiamo per dotare di nuovi strumenti urbanistici. Quindi è il momento giusto per fare questo tipo di valutazioni”.