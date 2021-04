Spunta il nome di Marcello Lippi come prossimo direttore tecnico della Fiorentina

Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina avrebbe pensato a Marcello Lippi per il ruolo di direttore tecnico nella prossima stagione. L’operazione non è semplice, visto anche il rapporto non proprio idilliaco dell’ex commissario tecnico della Nazionale con la piazza, ma la dirigenza ci sta pensando e presto potrebbero esserci dei contatti diretti. Una corrente all’interno della società gigliata spinge per questa opzione, con Daniele Pradè che resterebbe comunque come direttore sportivo.