Spunta un nuovo nome di mercato per la difesa della Fiorentina. Può essere il vice-Biraghi?

Giorni frenetici per il calciomercato europeo e non solo, che, dopo il termine dei vari campionati, recita un ruolo da protagonista. I nome nuovo accostato alla Fiorentina arriva dal Belgio. Come riporta TMW, Gerardo Arteaga potrebbe lasciare il Genk in questa finestra di mercato per spiccare il volo altrove. Il terzino sinistro messicano classe ’98, che nella notte tra giovedì e venerdì sarà impegnato in un match amichevole contro l’ Uruguay è monitorato da diversi club tra cui il club di Commisso, oltre ad Atalanta e Milan.

Terzino sinistro di piede mancino, Arteaga nell’ultima stagione ha collezionato più di 40 presenze complessive ed è stato protagonista con 4 assist. Ora può fare il salto di qualità, anche in virtù di un contratto in scadenza tra un anno: la sua valutazione si aggira sui 4 milioni di euro. In laterale mancino potrebbe ricoprire il ruolo di vice Biraghi?