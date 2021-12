Spunta un nuovo nome per il mercato della Fiorentina: un terzino brasiliano pronto a rescindere col Flamengo

Spunta un nuovo nome per il mercato in entrata della Fiorentina. Secondo quanto scrive TMW, il terzino destro Joao Lucas starebbe negoziando la rescissione col Flamengo, club che ne detiene il cartellino. Il classe ’98 però è reduce dal prestito al Cuiaba, dove ha giocato 34 partite (con due assist). Tornato al club rubionegro, in queste ore il calciatore si starebbe liberando dalla società brasiliana per accasarsi a zero alla Fiorentina.

Terzino destro ventitreenne, Joao Lucas de Almeida Carvalho è nato a Belo Horizonte e ha passaporto extracomunitario. Titolare nel Cuiaba, quest’anno ha saltato quattro gare a causa delle 12 ammonizioni rimediate durante la stagione. Lo spiegano diversi media dedicati al Flamengo tra cui Urubu Interativo.