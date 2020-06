Stadio della Fiorentina: I tre nodi da sciogliere per dare il via libera definitivo a Campi Bisenzio

“Abbiamo opzionato i terreni di Campi Bisenzio per costruire il nuovo stadio della Fiorentina“. Il presidente Rocco Commisso si è riservato questo annuncio per festeggiare il suo primo anniversario alla proprietà del club gigliato.

Una scelta che è stata accolta con entusiasmo da parte dei tifosi viola, ma che si porta dietro alcune problematiche. La Nazione ne sottolinea un paio; in primo luogo: il terreno opzionato si trova nel cono di rispetto dei voli aeroportuali della nuova pista dell’aeroporto di Peretola. C’è la possibilità di riposizionare l’impianto all’interno dei 38 ettari messi in vendita dalla famiglia Casini. Secondo: la cittadella commerciale viola sarebbe molto vicina ad altri centri commerciali presenti nella zona. C’è ulteriore spazio per una nuova offerta di questo tipo? Qui la riflessione che deve essere fatta è più importante. Oltre a questo c’è da ricordare sempre il nodo viabilità: c’è da ripensare tutto, strade, tramvia, mezzi pubblici per poter ‘servire’ al meglio 40 mila persone in movimento.