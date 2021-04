Stadio Franchi: E dopo l’inserimento nella lista dei 14, che cosa succede? Le prossime tappe del processo di rifacimento

Dunque, lo stadio Artemio Franchi è stato inserito tra i quattordici progetti che saranno finanziati con le risorse del Recovery Plan. Ma quali saranno le prossime tappe del processo di rifacimento dell’impianto?

In gran parte ce le aveva illustrate la settimana scorsa l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione. I funzionari di Palazzo Vecchio stanno preparando le carte per il bando di concorso internazionale attraverso il quale sarà scelto il progetto migliore per l’impianto ma anche per gli interventi nel quartiere. Ad inizio 2022 si saprà chi avrà vinto e si potrà passare alla fase, per così dire, operativa della faccenda.