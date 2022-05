Stadio Franchi, una sinergia da trovare per il “bene comune”

La questione stadio (vecchio-nuovo Franchi) ogni tanto riaffiora, anche se il punto d’arrivo è lontano. Ma le cose da fare per arrivarci, come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, sono numerose e le tappe del percorso sono altrettanto significative del traguardo, forse di più, perché poi quelle decideranno il futuro dello stadio stesso e quindi, in parte, della Fiorentina.

Ma non c’è niente di definitivo e definito, se non il progetto da cui tutto prenderà il via, ogni frase, ogni riferimento, ogni “ritorno”, serve per capire se e in quale modo il Comune di Firenze e il club viola troveranno una sinergia. Che magari possa essere utile a soddisfare uno dei cavalli di battaglia del presidente Commisso: aumentare i ricavi per alzare il livello di competitività della squadra e con esso le ambizioni e gli obiettivi.