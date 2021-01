Stadio nuovo, ricavi alle stelle? La relazione di un’altra società che può valere anche per Firenze

Lo stadio nuovo porta una crescita esponenziale per quanto concerne i ricavi? Non è sicuramente scontato, ma uno stadio nuovo o comunque rimodernato può far bene ad una società.

Uscendo dalla Toscana e dall’ambiente Fiorentina, anche l’Inter sta sognando un nuovo impianto. Durante l’ultimo Consiglio di Amministrazione dell’Inter, l’AD Alessandro Antonello ha spiegato ad un socio i benefici che porta uno stadio. Questi alcuni stralci pubblicati da Milano e Finanza.

“L’effetto ragionevolmente atteso dal stadio – dice Antonello – prevede il raddoppio degli incassi legati alle operazioni dello stadio rispetto a quanto accade oggi. Tale effetto, che sarà pienamente visibile a partire dalla prima stagione disputata interamente presso il nuovo impianto, non si tradurrà in un aumento del costo dei biglietti e abbonamenti, ma si baserà sulla capacità del nuovo stadio di offrire servizi aggiuntivi rispetto alla struttura esistente”

Le parole di Antonello sono da leggere e analizzare e, chissà, considerare in chiave Fiorentina.