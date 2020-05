Stadio: Ora la Curva Ferrovia è più sicura. Guccione: “Nei prossimi giorni interventi in Fiesole”

L’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, ha effettuato ieri un sopralluogo dello stadio della Fiorentina, l’Artemio Franchi. Era insieme al presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, e al direttore dei servizi tecnici del Comune, Michele Mazzoni.

“Al Franchi – ha spiegato l’assessore Guccione – l’obiettivo è il recupero delle strutture in cemento armato. I lavori erano cominciati dalle scale elicoidali delle due curve e ora è in corso l’intervento di impermeabilizzazione dei gradini delle rampe. Il recupero dei pilastri e delle travi della Ferrovia è quasi concluso e nei prossimi giorni si passerà ad eseguire lo stesso tipo di intervento alla Fiesole. In questo caso l’investimento dell’amministrazione è di 375 mila euro“.