Stadio, Rocco perplesso dal bando: “Ci sono due grossi problemi”. La situazione

Una riunione con i tecnici, collegati in call conference con avvocati, architetti, ingegneri. Al centro di tutto, Rocco Commisso e il dossier del bando per l’utilizzazione dell’area Mercafir. Il presidente ha chiesto una sintesi in inglese, un rapporto preciso su ogni capitolo del bando. Alla fine di una giornata intensa e sfibrante, secondo quanto scrive La Repubblica, la posizione della Fiorentina sulla Mercafir si sintetizza in una frase rilasciata a tarda sera: oltre alla valutazione di 22 milioni, ritenuta troppo alta, “ci sono due grossi problemi e sono due rischi » . Il primo sono i venti mesi. Quelli entro il quale il Comune si impegna a liberare l’area che dovrà ospitare il nuovo stadio e l’area commerciale. Ma se entro quella data, è la preoccupazione degli americani, non verrà liberata, cosa succede? Okay, restituiscono i 750 mila euro di cauzione, ma Commisso perderebbe i 5-10 milioni di euro spesi per il progetto, gli architetti, gli ingegneri. Chi lo risarcirà? Secondo punto: l’incognita degli scavi. “Se liberano l’area e si scopre che, sotto terra, c’è un sito archeologico o una città? Che cosa succede?”.