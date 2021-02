Staffetta tra Ribery e Kokorin o Eysseric? I dubbi di Prandelli in vista dell’Udinese

A due giorni dalla sfida della Dacia Arena contro l’Udinese, per mister Prandelli sono ore di riflessione per quanto riguarda l’attacco della sua Fiorentina. Questo perchè verosimilmente domenica avrà a disposizione più opzioni per costruire il suo solito tandem offensivo.

Certo del posto sarà ovviamente Vlahovic, viste le recenti prestazioni e i gol messi a segno con i quali si è preso di diritto la maglia numero 9. Al suo fianco sono in quattro a giocarsi il posto, due dei quali in leggero vantaggio. Stiamo parlando di Ribery e Eysseric. Il primo sembra aver recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo nelle ultime settimane, e si candida fortemente a riprendersi il suo posto nell’undici titolare. Il 92 viola invece è reduce dal gol contro lo Spezia e da un secondo tempo scintillante contro i liguri. Spesso Prandelli gli ha concesso spazio, uomo fidato, chissà che non parta proprio lui dal 1′.

Sullo sfondo invece ci sono Kouame e Kokorin. L’ivoriano sembra aver sprecato le sue chance, visto che contro Sampdoria e Spezia non ha affatto convinto il tecnico di Orzinuovi. Facile che l’ex Genoa parta dalla panchina. Per il neoacquisto russo invece le chance di vederlo dall’inizio al fianco di Vlahovic sono a dir poco nulle, visto che ancora Kokorin non ha acquisito la miglior condizione fisica. Più verosimile vederlo impiegato a partita in corso, in staffetta ad un Ribery che, se dovesse partire dall’inizio, probabilmente non avrà i 90 minuti nelle gambe. L’ex ct della Nazionale è chiamato a fare la scelta vincente. La Fiorentina non può più sbagliare, e un’altra vittoria, la seconda consecutiva, potrebbe dare un nuovo senso ad un campionato fin qui ben al di sotto delle aspettative.