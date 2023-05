Stagione trionfale per Kokorin e il suo Aris Limassol che conquista lo scudetto a Cipro

La vittoria di sabato per 1-0 contro l’Omonia Nicosia, unita alla sconfitta di ieri dell’Apoel sul campo dell’Apollon valgono la conquista del titolo per l’Aris Limassol di Sasha Kokorin. Il russo è stato protagonista anche in questo penultimo match, che vale il +6 decisivo a una giornata dal termine: in campo da titolare come in gran parte della stagione. L’attaccante in prestito dalla Fiorentina tornerà così a Firenze, salvo sviluppi contrattuali, con un titolo in bacheca.

⚡️ARIS LIMASSOL – CHAMPIONS 2022-2023!

For the first time ever in 93 years of existence, ARIS wins the championship! Season 2022-23 will go down in history books!

ARIS will represent Cyprus in Champions League qualification in 2023-24 season.

WE ARE THE CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/mwpw1s9PED

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) May 21, 2023