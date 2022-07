Stallo Milenkovic. Occhi puntati dalla Fiorentina in Olanda

Il nodo Milenkovic resta sul tavolo della Fiorentina. Nodo però fino a un certo punto.

La società viola a chi ha chiesto informazioni sul difensore serbo ha fatto richieste economiche ben precise. Se queste richieste verranno esaudite e ci sarà un effettivo salto di qualità per il giocatore, allora il difensore è destinato ad andarsene. Altrimenti le parti si metteranno intorno ad un tavolo per rinnovare il contratto al calciatore.

Arrivano intanto conferme sul fatto che vi siano stati contatti con l’Ajax per Schuurs. Qualora partisse Milenkovic sarebbe lui la prima opzione per la retroguardia gigliata. Il 22enne viene visto dalla dirigenza viola come un’alternativa di qualità per la difesa.