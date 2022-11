Stankovic: “La Fiorentina ha pochi punti rispetto a quelli che merita, è fortissima nelle rotazioni. Giusto prenderci i fischi, posso solo chiedere scusa”

Il commento di un deluso Dejan Stankovic, che a Dazn parte dall’episodio del mani al limite di Terracciano: “Di sicuro se c’è il Var hanno analizzato bene. Ho visto che il pallone era in proiezione della linea.

Una partita difficile per noi, lo sapevamo anche prima. La Fiorentina ha pochi punti rispetto a quelli che merita, è una squadra costruita molto bene in qualsiasi posizione. Ha rotazioni importantissime, per giocare in Europa. A noi rimprovero che prendiamo gol ancora una volta dopo 3-4 minuti. Un nostro giocatore era per terra ma su questo non c’è problema, non hanno visto forse ma noi avevamo opportunità di fermare il gioco. Abbiamo giocato contro una squadra che ha velocità, tecnica, esperienza. Mi dispiace tanto subire gol su calcio piazzato. C’è da lavorare.

I fischi? E’ giusto che li prendiamo, abbiamo perso tante partite, io posso solo chiedere scusa. Anche la pazienza può finire. Vediamo cosa succede dopo queste ultime due partite.