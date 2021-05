Stasi: “Bello che Commisso e Gattuso si riuniscano a Firenze. Il mister ha testa e cuore per risollevare la Fiorentina”

Il sindaco di Corigliano Calabro (paese natale di Gattuso) Flavio Stasi ha parlato a Radio Bruno Toscana del nuovo allenatore della Fiorentina: “Rino è sempre uno di noi, non si è mai staccato e viceversa, ovunque sia andato in carriera. Siamo contenti che vada alla Fiorentina perché ha dimostrato di essere un buon allenatore e Firenze è una buona piazza. Lui ha anche dei valori umani ed è importante che un allenatore riesca a trasmetterli”.

E poi ha aggiunto: “Commisso e Gattuso calabresi a Firenze? Tra le province c’è rivalità ma è bello che questi percorsi così diversi si uniscano, in una società importante come quella viola. Per vincere nel calcio ci vogliono testa e cuore, e Gattuso da buon calabrese ha tutte e due queste componenti. Soprattutto tanto tanto cuore”.