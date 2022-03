Stavolta è il Sassuolo a rimanere in dieci e la Salernitana li rimonta tenendoli a distanza dalla Fiorentina, vittoria-salvezza per lo Spezia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Doppio anticipo alle 15 per la 29esima di Serie A e tanto spettacolo, in particolare a Salerno dove finisce 2-2 tra Salernitana e Sassuolo. Vantaggio per i granata al 7′ con tocco sotto misura di Bonazzoli dopo un pasticcio di Consigli, il Sassuolo però rimonta quasi subito e segna con Scamacca e Traoré entro la mezz’ora. Nella ripresa espulso Raspadori, traversa di Frattesi e poi a dieci dalla fine il pareggio finale di Djuric.

Sull’altro campo vittoria in zona salvezza per lo Spezia che ha battuto per 2-0 il Cagliari: nel primo tempo rigore fallito da Verde e respinto da Cragno. Nella ripresa però le reti di Erlic e Manaj che fissano il punteggio.

Salernitana-Sassuolo 2-2

Spezia-Cagliari 2-0

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 60, Inter* 58, Napoli 57, Juventus 53, Atalanta*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina* 43, Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 34, Bologna* 33, Empoli 32, Spezia, Udinese** 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 18, Salernitana* 16.

*una partita in meno