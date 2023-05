Stavolta il Torino potrebbe liberarsi davvero di Milinkovic-Savic. Per sostituirlo un ex Fiorentina oppure un tifoso viola

Un intreccio di portieri che sono passati, fisicamente o solo virtualmente, anche dalla Fiorentina. Il primo è Milinkovic-Savic, che i viola sembravano aver scelto come successore di Dragowski la scorsa estate, prima di virare improvvisamente su Gollini. Secondo Tuttosport il Torino non vorrebbe continuare con il serbo, e sta cercando un sostituto in vista della prossima stagione.

Due ad oggi i candidati principali: Alessio Cragno, chiuso da Di Gregorio al Monza e voglioso di ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista, e Tatarusanu. Il rumeno ex viola, considerando anche la carta d’identità, sarebbe più che altro una soluzione a parametro zero in caso di mancanza di risorse.