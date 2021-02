Stavolta neanche il provino definitivo: la bandiera bianca arriva direttamente da Ribery

Stavolta niente provino decisivo nella mattinata del match day per Franck Ribery, come era accaduto nel giorno di Fiorentina-Inter, quando il francese aveva provato il recupero fino all’ultimo, per poi arrendersi alla tribuna, nonostante la convocazione. Come riportato da Radio Bruno invece, l’ex Bayern ha alzato bandiera bianca già ieri quando provando qualche scatto ha avvertito ancora dei piccoli fastidi muscolari (una piccola contrattura) che sembravano risolti nei giorni precedenti, quando si era allenato in gruppo. Niente provino domattina ma assenza certificata già oggi dalle parole di Prandelli, che difficilmente a questo punto lo inserirà nella lista dei convocati.

