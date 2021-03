Stavolta Prandelli si scalda

Facciamo un passo indietro a ieri pomeriggio, al dopogara di Fiorentina-Parma quando anche Cesare Prandelli, allenatore viola, ha dato i primi segnali di nervosismo.

A scaldarlo ci hanno pensato quelli di Sky, che hanno fatto riferimento alla rabbia di Commisso (che non c’è stata). “L’avete sentito? Vi ha chiamato? Se non l’ho sentito io come fate voi a saperlo?” il tecnico di Orzinuovi si è subito inalberato.

E poi ha aggiunto: “Non mettiamo ulteriore nervosismo vista la situazione particolare che c’è già a Firenze”. L’aria che tira non è di certo buona e anche Cesarone rischia di perdere il suo abituale self control.