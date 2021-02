Stella: “Per il restyling del Franchi servono tempi certi. La Fiorentina avrà una nuova casa, moderna e funzionale”

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale Marco Stella si è espresso in merito alla questione stadio della Fiorentina: “Ho votato convintamente sì alla mozione che chiede la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, soprattutto perché sono convinto del progetto della nuova Casa della Fiorentina. Ancora prima del luogo e della struttura prescelta, credo che per la nuova Cittadella Viola servano tempi e costi certi, su questi il Comune deve impegnarsi pubblicamente. La mozione impegna la giunta regionale a favorire soluzioni che, a partire dalla prospettata ipotesi di rifacimento complessivo dello Stadio Artemio Franchi per renderlo un impianto moderno e funzionale, sia capace di generare impatti positivi in termini sportivi economici e sociali”.

E poi ha aggiunto: “Sono previsti interventi anche funzionali finalizzati ad incrementare i servizi e le attività principalmente mediante il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti in coerenza con gli obiettivi dettati dalla normativa regionale in materia di governo del territorio. Ci auguriamo che dopo quasi 15 anni di discussioni e progetti la Casa della Fiorentina possa vedere la luce in tempi certi, per il bene del club e della città. Purtroppo in questi anni il centrosinistra ci ha prospettato prima la soluzione dell’Area di Castello, poi la Mercafir, dandola quasi per certa, poi ancora lo stadio Franchi, quindi Campi Bisenzio, e infine di nuovo il Franchi con cui siamo tornati alla prima casella come al Gioco dell’Oca. Si faccia in fretta, Firenze aspetta risposte”.