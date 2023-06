Stellini (pres. Firenze Rugby): “Vogliamo essere tutelati. Ancora per il Padovani non esistono progetti, ma servirà un anno per completare le modifiche”

A Radio Toscana ha parlato il presidente della Firenze Rugby Fabio Stellini in merito alla situazione che riguarda l’impianto Padovani, che potrebbe diventare lo stadio temporaneo della Fiorentina durante i lavori di restyling al Franchi. Queste le sue parole: “Ad oggi siamo in contatto con il Comune, gli uffici tecnici, il sindaco e l’assessore allo sport. Ci hanno parlato della possibilità, ma ad oggi non ci sono progetti. Hanno fatto un sopralluogo e uno studio e adesso stanno facendo piani di fattibilità sul nostro impianto. I lavori dovrebbero prevedere una tribuna aggiuntiva in muratura a quella già presente da 5mila posti, dove ci saranno anche i vari uffici e gli spogliatoi, mentre altre due smontabili in tubolare che occuperanno il lato lungo del campo che si affaccia su Viale Paoli e il lato corto verso il campo adiacente. Una volta terminato il tutto poi queste ultime dovrebbero essere smontate per lasciare solo quella in muratura.

Fine lavori per agosto 2024? Non credo ci saranno scadenze al mese attualmente. Intanto devono iniziare i lavori al Franchi, poi contemporaneamente inizieranno quelli al Padovani. Metà 2024 secondo me è presto, ma si dovrà tenere conto di un anno per i lavori da noi. Quindi noi del rugby saremo senza campo per due anni o poco più. Ci si potrebbe spostare al centro sportivo Davide Astori, ma anche lì ci sono situazioni da verificare. Quel centro sportivo è un gioiello, ma vogliamo essere tutelati. Dovranno essere fatte modifiche per le nostre esigenze”.