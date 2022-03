Stesse gerarchie per la porta. Odriozola, niente maglia da titolare?

Tutti in gruppo, compreso Odriozola, ed è la notizia che si aspettava e sperava Vincenzo Italiano per poter pescare a pieni mani dall’organico nella scelta della squadra anti Bologna. Come fa sempre: 32 partite in archivio finora, 32 formazioni differenti presentate al fischio d’inizio.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il difensore basco, però, viene appunto dai problemi al ginocchio accusati in questi giorni e quindi dovrebbe cominciare dalla panchina lasciando la fascia destra a Venuti in una difesa completata da Milenkovic e Igor (favoriti su Quarta, ma occhio alla rotazione degli uomini) al centro e Biraghi sull’altra corsia. Con Terracciano, giusto per completare il quadro, ancora preferito a Dragowski in base a gerarchie non modificate.