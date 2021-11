Stipendi allenatori: Italiano guadagna un settimo di Allegri e Mourinho ed è fuori dalla Top Ten, eppure…

Massimiliano Allegri e Josè Mourinho: sono il tecnico, rispettivamente, della Juventus e della Roma i paperoni tra gli allenatori delle squadre di Serie A.

C’è un dato però che sorprende più di tutti ed è quello che riguarda la Fiorentina e Vincenzo Italiano. La guida della squadra gigliata è fuori dalla Top Ten, perché è undicesimo. Guadagna praticamente un settimo rispetto agli illustri colleghi. Nonostante questo la sua squadra ha un solo punto in meno rispetto alla Roma e tre punti in più della Juve. Mica male come risultato per uno che prende un buon ingaggio, ma niente di eccezionale rispetto a molti altri.

Questa la classifica:

Allegri 7 milioni

Mourinho 7 milioni

Inzaghi 4 milioni

Spalletti 3,2 milioni

Sarri 3 milioni

Pioli 2,3 milioni

Gasperini 2,2 milioni

Mihajlovic 2 milioni

Juric 2 milioni

Mazzarri 1,5 milioni

Italiano 1,2 milioni