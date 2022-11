Stojkovic difende Milenkovic: “Ci scusiamo per l’infortunio di Neymar, non volevamo…”

Ha fatto discutere, come già in altri Mondiali, il trattamento nei confronti di Neymar, infortunatosi contro la Serbia per un intervento comunque non falloso di Milenkovic. Dell’episodio ha parlato il ct serbo Dragan Stojkovic in conferenza stampa:

“Ci scusiamo per l’infortunio di Neymar, non era nostra intenzione. Speriamo che possa portare molta gioia calcistica a questa Coppa del Mondo”.