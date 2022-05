Stojkovic: “Sembrava che Vlahovic dovesse restare alla Fiorentina per giocare con la Serbia”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delle imminenti partite di Nations League, il ct della Serbia Dragan Stojković ha motivato l’assenza dall’elenco dei convocati di Dusan Vlahovic.

“Sembrava che dovesse restare alla Fiorentina per essere chiamato e giocare in Nazionale. A parte gli scherzi, mi sono sentito con i medici della Juventus che mi hanno spiegato che sta convivendo con un problema all’inguine. Per questo abbiamo deciso di non convocarlo”.