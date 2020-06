Stop definitivo alla Serie A femminile: cosa succederà per la Fiorentina Women’s?

Nel consiglio federale terminato da qualche minuto, in cui si è deciso cosa fare in caso di nuovo stop della Serie A, è stato affrontato anche il tema del campionato di calcio femminile. E’ stato decretato lo stop definitivo alla Serie A e adesso, come si legge su tuttomercatoweb.com, ci sarà capire cosa ne sarà dei verdetti. La Fiorentina Women’s, al momento dello stop, si trovata in seconda posizione a quota 35 punti, a pari punti col Milan e a -9 dalla Juventus capolista. Le ragazze di Cincotta, rispetto alle altre squadre, hanno una partita in meno, proprio contro i rossoneri.

