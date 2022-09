Storica prima volta in Italia, un arbitro donna sarà il fischietto di una partita di Serie A

Quello che si sta avvicinando sarà un weekend storico per il calcio italiano. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per la prima volta nella sua storia, un arbitro donna dirigerà un match di Serie A. Stiamo parlando di Maria Sole Ferrieri Caputi che fischierà in Sassuolo-Salernitana, in programma domenica alle 15.

L’arbitro livornese classe 1990 ha diretto finora 23 gare in Serie C, 3 in B, una in coppa Italia ed è stata Quarto Uomo in Monza-Udinese alla terza giornata. A breve saranno svelate anche le altre designazioni, tra cui quella di Atalanta-Fiorentina.