Stovini: “Non c’è da pensare allo stadio ma al campionato. Pradè umile, ma la squadra non è assemblata in maniera giusta”

L’ex difensore Lorenzo Stovini è intervenuto a Lady Radio parlando di Sottil: “Al Cagliari sta giocando bene, crescerà e tornerà alla Fiorentina più forte di prima. Sono contento per lui”.

E ancora: “Non avendo attaccanti di grido, sono rimasti in tre per una maglia e uno come Vlahovic poteva fare lo stesso percorso di Sottil. E’ un periodo difficoltà sperando che possano invertire la rotta”

E su Pradè: “Ho sentito e letto. Ha avuto umiltà di dire le cose come stanno, anche se la squadra non vale il posto che ha adesso. Non è stata assemblata in maniera giusta. Una volta trovate le misure, e persa la paura mentale, si vedrà la vera squadra. Ora è una squadra senza mordente e grinta. Vediamo cosa potrà portare”.

E sulle parole di Barone: “Non c’è da pensare allo stadio, ma al campionato e aggiustare la situazione”