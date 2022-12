Stramaccioni bacchetta Amrabat: “Graziato dall’arbitro in occasione del contatto con Gvardiol: era rigore”

Questo pomeriggio la seconda voce Rai Andrea Stramaccioni, dopo il fischio finale della finale per il terzo e quarto posto tra Croazia e Marocco, ha analizzato la sfida sottolineando come ai croati sia stato negato un rigore netto su fallo del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Queste il suo commento:

“Il Marocco ci ha provato fino all’ultimo con due occasioni di En-Nesyri, non ha mai mollato. Il gol del 2-1 è stato veramente bellissimo, per Orsic era la prima da titolare ma è sempre stato protagonista entrando a gara in corso. Il suo gol è la ciliegina su un Mondiale eccellente. Incomprensibile come non sia stato dato il rigore per fallo di Amrabat su Gvardiol, lo colpisce sul malleolo e quello è calcio di rigore tutta la vita“.