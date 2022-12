Stramaccioni: “Se avessi tanti soldi, farei un’offerta per Amrabat: è la perfetta definizione di centrocampista. Uno dei migliori al Mondiale”

L’allenatore e commentatore sportivo Andrea Stramaccioni, voce protagonista dei Mondiali in Qatar, ha parlato del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat a Goal Cup: “Se avessi tanti soldi, farei un’offerta per lui. Ha incarnato alla perfezione il ruolo di centrocampista. Davanti alla difesa, possiede una particolare intelligenza tattica e abilità nel recuperare palloni”.

E aggiunge: “Ovvio che se chiedi ad Amrabat di vestire i panni di Pirlo, non è lui, ma se gli viene domandato ciò che sa fare, è tranquillamente uno dei migliori in circolazione. Non a caso, in questo Mondiale, è primo per palle recuperate”.