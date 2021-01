Strani modi di vedere il calcio: “Un errore anche solo pensare di dare il rigore alla Fiorentina. Una decisione da dilettanti quella di Abisso”

Strani modi di vedere le partite di calcio e anche le azioni da rigore. Sinceramente crediamo che non ci sia niente da dire sulla decisione presa dal signor Abisso durante Lazio-Fiorentina, di sanzionare con il rigore la netta trattenuta di Hoedt su Vlahovic.

Qualcuno però non è evidentemente d’accordo con questa analisi e va addirittura molto oltre. Stamani leggiamo sul Corriere dello Sport in merito: “Assolutamente non sufficiente la partita di Abisso. L’errore che commette sul rigore assegnato alla Fiorentina è, nel migliore dei casi, da dilettanti. C’è una trattenuta ad inizio area di rigore, poi i due tornano a contatto sul dischetto del rigore, il disturbo del biancoceleste è più evidente che sostanziale, tanto che la punta viola riesce a concludere, addirittura di tacco, restando in piedi e ben coordinato. Un errore pensare anche solo di darlo, il rigore”.