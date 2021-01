Vlahovic non va giù per terra? E che c’entra? Il rigore è netto ed è positiva la valutazione di Abisso. Gol annullato giustamente alla Lazio

Lazio-Fiorentina gara della 16esima giornata della Serie A è stata diretta da Rosario Abisso di Palermo, ad assisterlo Liberti e Fiore, sala VAR affidata a Maresca.

Primo tempo di ordinaria amministrazione per l’arbitro siciliano; al 25′ gol annullato ad Immobile dal VAR, fuorigioco di pochi centimetri, ma che c’è. Nel finale della prima frazione giallo per Felipe per una brutta entrata su Castrovilli e per Escalante che trattiene Bonaventura.

Nel secondo tempo al 72′ manca un’ammonizione a Lazzari che trattiene Castrovilli impedendo una chiara azione d’attacco. All’82’ invece è proprio Castrovilli a ricevere il cartellino giallo per un fallo su Hoedt, Abisso appare indeciso, inizialmente infatti non fischia nemmeno la punizione. Poi le grida di dolore dell’olandese e le proteste di Inzaghi, nettamente fuori dalla propria area tecnica, gli fanno cambiare idea. All’87’ azione di contropiede della Fiorentina con Vlahovic che viene strattonato da Hoedt: Abisso indica il dischetto ed ammonisce il difensore biancoceleste. A termini di regolamento il rigore c’è, quando l’attaccante però non va per terra l’arbitro difficilmente concede il penalty. In questo caso positiva la valutazione del direttore di gara.