Striscioni per invocare il rispetto per i tifosi sotto la sede della Lega Calcio: “Siete indegni, vergognatevi” FOTO

Non accennano a placarsi le polemiche in seguito ai rinvii decisi ieri di cinque partite di Serie A. A protestare maggiormente sono i tifosi dell’Inter, che poco fa si sono presentati sotto gli uffici della Lega Serie A di Via Rosellini con nuovi striscioni dove si invoca rispetto per i tifosi e per il calcio. Un ‘Vergognatevi’ rivolto alla stessa Lega, con la lettera i scritta con il logo della Juventus, come mostra la foto qua di seguito: