Stroppa: “Messias è da Fiorentina, in A si è migliorato ulteriormente. Simy ha numeri importanti”

L’ex tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, ha parlato a Radio Bruno Toscana di due giocatori accostati alla Fiorentina, Junior Messias e Simy.

Queste le sue parole: “Il brasiliano ha ulteriormente migliorato le sue prestazioni. Se in B aveva fatto bene, in A ha fatto benissimo. Ha giocato bene e fatto numeri importanti, è un calciatore bravo tecnicamente e forte fisicamente. Professionista esemplare, ci sono tutte le componenti per parlare di un giocatore importante. La burocrazia ha fatto sì che arrivasse tra i professionisti in ritardo. Se è da Fiorentina? Credo che abbia tutto per far bene in qualsiasi squadra di Serie A. Simy? Come Messias, ha dei numeri veramente importanti perché ha fatto quaranta gol in due anni”.