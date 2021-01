Su Caicedo si inserisce anche l’Inter e ora si fa dura per la Fiorentina: ecco quanto vogliono offrire i nerazzurri

Secondo quanto riportato dal sito lalaziosiamonoi.it, l’Inter sarebbe pronta a fare la propria offerta per l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo. I nerazzurri sarebbero intenzionati a offrire 7 milioni per l’ecuadoriano. Il giocatore però, con il gol alla Fiorentina ha ritrovato la fiducia dell’allenatore e della società che non vorrebbero cederlo (come confermato anche dal DS Tare. Un’offerta decisa però, potrebbe far traballare la volontà dei biancocelesti.

