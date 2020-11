Su Milik spunta l’interesse di una big italiana: i dettagli

Arkadius Milik rimane un nome da monitorare anche per il mercato invernale in ottica Fiorentina. Il contratto dell’attaccante del Napoli, in scadenza a giugno, non alletta soltanto la società di Rocco Commisso. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, anche l’Inter si sarebbe inserita nella corsa al giocatore. Il polacco, attualmente fuori squadra, vorrebbe trovare una nuova destinazione nel mercato di gennaio, visto che punta a far parte della rosa che andrà agli Europei quest’estate. I nerazzurri potrebbero dunque accontentarlo e colmare una falla presente nella rosa di Conte, visto che manca un vice-Lukaku e Milik potrebbe essere il profilo giusto. Sia come alternativa, ma anche come partner d’attacco del belga.

