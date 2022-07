Su Zurkowski (ri)torna forte l’Empoli e Dragowski piace come post Provedel: ecco le ultime di mercato

Arrivano alcune notizie di mercato riguardo ai giocatori più cercati della Fiorentina. Il primo è Szymon Zurkowski, non riscattato dall’Empoli, ma sul quale, secondo l’esperto Niccolò Ceccarini, si sarebbe fatto nuovamente presente il pressing della società azzurra. L’altro è Bart Dragowski, in uscita sicura dalla Fiorentina che ha mercato un po’ ovunque. Dopo essere infatti naufragato il suo passaggio all’Espanyol, si è fatto vivo l’interesse dello Spezia che starebbe cercando un profilo adatto a sostituire Provedel ambito dalla Lazio.

Sul fronte invece più caldo, quello di Nikola Milenkovic, al momento non si registrano novità. L’Inter è in attesa di capire come muoversi sul centrale serbo, così come la Juventus.