Suggestione Mertens per la Fiorentina? I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha riservato un approfondimento sui giocatori svincolati, che rispetto al passato hanno perso appeal a causa anche degli alti ingaggi e delle commissioni richieste. Da quest’oggi i vari Dybala, Bernardeschi e Mertens sono senza squadra.

Secondo il quotidiano torinese, sull’ormai ex giocatore del Napoli ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina: “Dries Mertens era già arrivato a un passo dalla scadenza nel 2020, ma poi a sorpresa decise di prolungare con il Napoli. Questa volta, invece, il belga è vicino ai saluti. Lo ha cercato l’Anversa in patria, ma ci prova anche la Lazio del suo ex maestro Maurizio Sarri (con un possibile inserimento della Fiorentina)”.