Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dell’interesse della Fiorentina per Papu Gomez, in uscita dall’Atalanta dopo aver litigato con Gasperini (LEGGI QUI). Del tema se n’è occupata anche La Gazzetta dello Sport, che scrive di come il presidente viola, Rocco Commisso, coltivi la suggestione dell’argentino come ciliegina last minute. Questo, però, ad una condizione ben precisa, ovvero sia che nessuna big soddisfi la richiesta di dieci milioni di euro da parte dell’Atalanta.

In questo caso, la Fiorentina potrebbe entrare a capofitto nell’affare e accontentare la Dea con un’offerta congrua. A quel punto, rimarrebbe soltanto da trovare l’accordo con Gomez che – ricordiamolo – sette anni fa è stato ad un passo dall’arrivo in riva all’Arno.