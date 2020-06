Suggestione Sarri per la panchina della Fiorentina. Le ipotesi che piacciono di più al club viola per la sostituzione di Iachini

La prestazione della Fiorentina contro il Brescia non ha fatto altro che confermare quello che già sapevamo, ovvero che la permanenza a Firenze di Iachini è sempre più in bilico.

Il Corriere Fiorentino si concentra stamani sui possibili sostituti dell’attuale tecnico viola. All’interno del quotidiano si legge che è molto apprezzato il lavoro che sta facendo Juric col Verona, così come lo è il profilo di Blanc, ex Psg.

Il nome maggiormente accostato alla Fiorentina resta quello di Spalletti

. Ma sull’allenatore di Certaldo circola anche una nuova ipotesi: la. E alloraPer ora è una suggestione, si legge ancora sulla fonte citata, ma c’è anche la voglia di Commisso di tornare in Europa già dal prossimo anno e dall’altra le simpatie viola della famiglia, per cui i presupposti per cercare una collaborazione ci sono tutti.