Suggestione Sensi: operazione difficile, la Fiorentina ci prova

La Fiorentina ha deciso di aspettare la fine del ritiro di Moena e le prime valutazioni di Vincenzo Italiano sui giocatori a disposizione prima di decidere come intervenire sul calciomercato per rinforzare la rosa. Come riporta Tuttosport, però, ci sono già dei giocatori sul taccuino della dirigenza gigliata.

Uno in particolare, che oltre ad essere un obiettivo è anche un sogno viste le difficoltà per portare a termine la trattativa. Si tratta di Stefano Sensi: il centrocampista dell’Inter è ritenuto il profilo ideale per dare quella qualità che alla mediana della Fiorentina manca da tempo. Il giocatore piace sia alla società che a Italiano: in sostanza, è un nome che mette d’accordo tutti.