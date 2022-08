“Sulla carta la rosa è più forte e più adeguata per campionato e coppe, Milenkovic il miglior colpo. La Fiorentina non ha alibi”

Analisi su Repubblica da parte di Giuseppe Calabrese, a poche ore dall’esordio in campionato della Fiorentina e alla luce del mercato andato in scena finora: “Partiamo dal mercato. Almeno sulla carta la Fiorentina di quest’anno è più forte di quella che ha chiuso l’ultimo campionato. Ha una rosa più adeguata per affrontare Serie A e coppe, e forse ha pure alzato un po’ il tasso tecnico. Dal portiere al centravanti, ora Italiano ha un gruppo senza alibi. Certo, pesano alcune incognite (l’inserimento di Dodo, i gol di Jovic…) ma tutto sommato la società viola ha fatto un buon lavoro. L’unico punto debole semmai, è che ci sarebbe stato bisogno di avere giocatori già pronti visto che al di là del campionato, c’è da superare il preliminare di Conference. Il nuovo contratto di Milenkovic è il miglior colpo del mercato viola, il resto lo valuteremo più avanti…”.