Sulle tribune dell’Olimpico ci saranno tifosi “speciali” ad assistere a Lazio-Fiorentina

È in programma il 27 giugno alle 21.45 la sfida valevole per la 28esima giornata di Serie A tra Lazio e Fiorentina. Nell’occasione esordiranno sugli spalti dell’Olimpico di Roma anche alcuni tifosi biancocelesti “speciali”. La Lazio infatti ha recentemente promosso l’iniziativa Tu non sarai mai sola che permette ai tifosi laziali di avere il proprio cartonato personalizzato sugli spalti dello stadio nelle ultime cinque partite casalinghe della squadra romana. Il ricavato andrà in beneficienza alla Croce Rossa. Un’iniziativa fin di bene per rendere meno “strana” questa ripartenza.

