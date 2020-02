Suma: “Giusto che Cutrone si impegni ma il livore verso il Milan significa che non gli è rimasto nulla di rossonero nello stato d’animo”

Storico giornalista di marca rossonera, Mauro Suma ha commentato così gli episodi di Fiorentina-Milan e in particolare l’atteggiamento di Cutrone: “E’ giusto e sacrosanto che Cutrone si impegni con il fuoco dentro, con le sue caratteristiche. Però avere questo livore nei confronti del Milan e ostentarlo così dopo così tanti anni nel settore giovanile rossonero vuol dire che non si è lasciato nulla nello stato d’animo di Cutrone ed è così che si spiegano tante cose. Però lui ha fatto il suo, ha portato a casa il rigore, a un certo punto ho sperato anche che lo tirasse perché magari per come era coinvolto avrebbe rischiato di sbagliarlo per eccesso di foga e di emotività. Il gol di Ibra a mio avviso era valido perché il tocco di braccio è presunto e non è usato per colpire la palla, che prima tocca il petto. Non capisco perché Calvarese sia stato così poco davanti al Var, può essere eccessiva l’espulsione di Dalbert perché il contatto su Ibra non è di quelli clamorosi. Sul rigore, ci sono due corse che si attorcigliano: non è vero che Romagnoli tocca la palla ma alla fine Calvarese ha fischiato il fallo. Il Milan però non doveva mettersi nelle condizioni di subire quell’azione”.