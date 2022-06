Summit Fiorentina-Italiano: Un incontro decisivo per il mercato viola

La settimana prossima sarà importante per il mercato della Fiorentina, perché andrà in scena un nuovo summit tra la dirigenza viola e il tecnico Italiano. Di questo ne parla stamani La Repubblica dove si legge anche che i contatti tra le parti sono stati continui anche in questi giorni.

L’incontro servirà per fare un primo punto sulle strategie di mercato e sulle decisioni interne alla rosa, quindi discorso Torreira ma non solo. Sarà il momento anche per iniziare a dare forma alla Fiorentina che sarà.

Con l’impegno europeo ci sarà bisogno di alcuni innesti di qualità e mirati che servano anche per ripartire nella prossima stagione con ancor più motivazioni.