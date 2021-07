Summit tra Italiano e la dirigenza della Fiorentina: Le indicazioni sul mercato. Si allontana l’ipotesi di un regista

Su La Gazzetta dello Sport si parla dell’amichevole di ieri della Fiorentina contro il Levico Terme, vinta con un perentorio 9-0, ma anche del calciomercato viola. Al Cesare Benatti di Moena, infatti, sono arrivati sia Daniele Pradè, all’esordio nel ritiro viola, che Nicolas Burdisso, già visto in Val di Fassa nei giorni scorsi.

Al termine della partita di ieri sera, i due uomini mercato hanno fatto il punto della situazione con mister Vincenzo Italiano. La Fiorentina non è intenzionata a stravolgere la squadra: solo due o tre inserimenti di qualità se dovessero partire Lirola (Zappacosta il sostituto) e i due centrali di difesa Milenkovic e Pezzella. In questo momento – conclude la Rosea – il club viola non è interessato a cercare un nuovo regista.