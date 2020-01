Suso a un passo dall’addio al Milan… per molto meno di quanto offrì la Fiorentina!

Suso è sempre più lontano dal Milan, ma anche dall’Italia e quindi dalla Fiorentina. Se c’era ancora una minima speranza che la società viola potesse interessarsi allo spagnolo, adesso è sparita anche quella. Perché come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Suso è un passo dal vestire la maglia del Siviglia. Un’operazione che potrebbe andare in porto sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, oppure obbligo a determinate condizioni. E pensare che in estate il Milan aveva rifiutato un’offerta ben più ingente (circa 40 milioni secondo Sport Mediaset) da parte della Fiorentina…