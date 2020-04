Suso: “In estate mi sono visto con Commisso e Pradè, la trattativa era seria. La Fiorentina però nella mia testa…”

A Sky Sport ha parlato così l’ex esterno del Milan Suso adesso in forza al Siviglia: “Io vicino alla Fiorentina? Ho fatto una riunione con loro, presidente e direttore sportivo, col mio ex agente, era tutto serio. La Fiorentina però nella mia testa non era una possibilità in quel momento. C’era anche Montella come allenatore, sarebbe stata sicuramente una bella occasione. Montella parla poco, fa lavorare tranquillamente, a me piace quel tipo di allenatore”.