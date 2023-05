Svelato il programma della grande festa del Napoli per la partita contro la Fiorentina: a dirigerla ci sarà un grande regista italiano

Lo aveva annunciato Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi: “Contro la Fiorentina sarà una grandissima festa”. Ed ora emergono tutti i dettagli per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli in occasione della gara di oggi contro i viola. Secondo quanto riferito da AreaNapoli tutto sarà diretto dal regista premio Oscar e grande tifoso del Napoli Paolo Sorrentino. Ci saranno fuochi d’artificio e giochi di luci che creeranno scritte e immagini sul prato di gioco. Poi sarà il turno dei giocatori che verranno chiamati uno a uno da Decibel Bellini per la premiazione al centro del campo.

Non mancheranno le esibizioni di artisti come Geolier e Luchè, mentre in tribuna ci saranno anche Clementino e Alessandro Siani. Una grande festa quindi per il tecnico Luciano Spalletti e i suoi giocatori, ma con nel mezzo una Fiorentina che cerca punti importanti in campionato.