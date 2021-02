Svolta arbitri: domani Orsato ospite di 90° minuto

Che l’arrivo di Alfredo Trentalange ai vertici dell’Aia, succeduto a Nicchi dopo anni e anni di mandato, avrebbe portato novità era già nell’aria, ma quest’oggi è arrivata l’ennesima conferma. Come annunciato da Rai domani il direttore di gara Daniele Orsato sarà ospite di ’90° minuto’. Una svolta nel mondo della comunicazione da parte della classe arbitrale invocata da tempo che adesso diventerà realtà. L’arbitro della sezione di Schio in questa giornata ha diretto Spezia-Parma, terminata 2-2, e sarà in studio per commentare le partite della giornata.